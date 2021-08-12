Занятость: в июле 2021-го в Томской области открыли на 70% больше вакансий, чем годом ранее

Количество резюме в июле в Томской области по сравнению с июнем увеличилось на 4%, как и по России в целом. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Количество открытых вакансий в Томской области в июле 2021-го выросло на 70% по отношению к прошлому году. К такому выводу пришли эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировав ситуацию с трудоустройством в регионе.

Чаще всего компании нанимали специалистов из сферы продаж (22% от общего числа вакансий в регионе), IT-специалистов, рабочий персонал и сотрудников из сферы производства (по 13%), а также строителей (11%). По данным hh.ru, наиболее заметно в июле по сравнению с июнем вырос спрос на медиков (+22%), специалистов из сферы «искусство, развлечения, массмедиа» (+20%), госслужащих (+18%), специалистов по страхованию (+13%) и юристов (+10%).

Количество резюме в июле в Томской области по сравнению с июнем увеличилось на 4%, как и по России в целом. Наиболее активно искали работу специалисты по страхованию (23% от общего числа резюме), молодые специалисты (21%), специалисты из сферы образования (15%), госслужащие (12%) и консультанты (8%).

В Томской области самыми дефицитными кадрами остаются медики (в среднем 0,9 резюме на 1 вакансию), специалисты из автобизнеса (1 резюме на вакансию), из сферы «туризм, гостиницы, рестораны» (1,2 резюме на вакансию), строители (1,3 резюме), рабочий персонал (1,4 резюме). По версии hh.ru, «комфортное» для рынка труда соотношение составляет 5-6 резюме на одну вакансию.

Наконец, средняя предлагаемая зарплата в Томской области в июле составила 42,2 тыс. руб., что на 14% меньше, чем в среднем по России. При этом средняя ожидаемая зарплата в регионе – 39,2 тыс. руб.; это на 21% ниже средних ожиданий россиян.