В Томской области впервые проходит всероссийская сельскохозяйственная микроперепись

Сбор данных в регионе проводят 257 переписчиков, которых легко узнать по специальной экипировке: фирменному зеленому жилету со светоотражающими полосами и кепке того же цвета. Фото: Иван Макеев

По всей стране, а также и в Томской области впервые проходит сельскохозяйственная микроперепись, которая охватит все сельхозорганизации, все фермерские хозяйства и даже выборочно затронет ЛПХ - личные подсобные хозяйства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Сельскохозяйственная микроперепись продлится до конца августа и охватит 78 сельхозорганизаций, 400 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 534 некоммерческих объединений и 122,7 тыс. личных подсобных хозяйств, расположенных в сельской местности, -рассказали в областной администрации.

Также сообщается, что микроперепись позволит оценить структуру сельского хозяйства региона. Сельхозпроизводителей спрашивают о земельных ресурсах, посевных площадях сельхозкультур и многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных животных, производственной инфраструктуре и условиях ведения хозяйственной деятельности.

Добавим, что раньше сельхозпереписи проводились в стране раз в десять лет, и предыдущая была в 2016 году.

Более подробная информация о микропереписи - на сайте Томскстата.