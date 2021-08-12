Предприимчивая томичка получила срок за кражу денег из кармана знакомого

Суд приговорил виновную к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Октябрьский районный суд признал 37-летнюю жительницу Томска виновной в покушение на грабеж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подсудимая ранее привлекалась за аналогичные преступления.

- В мае 2020 года ранее неоднократно судимая женщина пришла в гости к своему знакомому. В ходе распития спиртных напитков она заметила, что у потерпевшего при себе имеются наличные денежные средства. Желая похитить их, женщина села на колени к потерпевшему и вытащила из кармана штанов денежные средства в размере 8,5 тыс. рублей. Мужчина сразу же заметил пропажу и потребовал вернуть деньги, однако злоумышленница проигнорировала его требования и попыталась скрыться с похищенным, - рассказали в ведомстве.

Но довести свой преступный умысел до конца томичка не смогла, так как потерпевший выхватил часть денег у нее из рук.

В прокуратуре также уточнили, что подсудимая вину признала полностью. С учетом отрицательной характеристики личности подсудимой, суд приговорил виновную к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.