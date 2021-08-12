Погода в Томской области 12 августа 2021: дождь и сильный ветер

МЧС объявило оперативное предупреждение по региону. Фото: Иван Макеев

Сегодня, в четверг 12 августа 2021 года, в Томске синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +17…+22°С.

По Томской области днем прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные дожди, ливни, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +7…+12°С, местами до +17°С. Температура днем +17…+22°С, местами до +12°С.