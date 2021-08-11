Томская область простилась с бывшим директором СХК Геннадием Хандориным

Мы помним, мы гордимся, мы скорбим... Фото: www.atomsib.ru

Как сообщает сайт Сибирского химического комбината (г. Северск), 10 августа состоялась церемония прощания с легендарным директором предприятия Геннадием Хандориным.

Стоит напомнить, что Геннадий Петрович был известным и уважаемым в Томской области человеком – производственником, ученым, депутатом, общественником. В 1990-2000 годах, в трудные времена, он возглавлял СХК.

Официальное прощание прошло в музее истории комбината. Проводить почетного гражданина закрытого города пришло руководство области и ЗАТО, работники предприятия, все желающие. Бывший директор СХК похоронен на «Аллее почетных граждан» городского кладбища. Отмечается, что Геннадий Петрович Хандорин скончался после тяжелой болезни 7 августа текущего года на 89-ом году жизни.