Прокуратура: мэрия Томска должна устранить нарушения закона возле школ

Власть должна обеспечить детям безопасные подходы к школам! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Томской области, прокуратура Томска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на пути следования школьников к своим образовательным организациям. Сделано это было на основании размещенных в СМИ сведений. Журналисты отмечали, что кое-где подросткам подходить к своим школам небезопасно.

Правоохранительным ведомством установлено, что на пути следования к школе «Перспектива» по ул. Никитина в областном центре дорога не имеет тротуара, что является нарушением требований федерального законодательства. Проверка также показала, что вблизи МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска, которая расположена на ул. Центральная, не установлены необходимые дорожные знаки, искусственные неровности и светофоры. Прокурор г. Томска внес в адрес и.о. мэра г. Томска представления об устранении нарушений. Ситуация поставлена в прокуратуре города на контроль.