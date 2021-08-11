В закрытом городе Томской области образовательные организации полностью готовы к учебному году

Все школы и детсады ЗАТО Северск готовы к работе в новом учебном году уже в начале августа! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в городе Северске завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году. По опубликованной информации, 18 школ и 22 детских сада закрытого города региона успешно прошли проверку компетентной комиссии. Заметим, что такая процедура проходит каждый год в последнем месяце лета во всех образовательных учреждениях нашей страны.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что с 26 июля по 10 августа представители власти, ведомств и клинической больницы оценивали готовность учреждений образования к 1 сентября. Комиссия отметила, что все образовательные организации обеспечат детям безопасные и комфортные условия в новом учебном году. Специалисты отмечают, что в течение лета в детских садах и школах ЗАТО Северск прошли ремонтные работы, в том числе капитального характера. На эти цели из городского бюджета выделено 22 млн. рублей.