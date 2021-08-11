Томские ученые: жители российской Арктики все больше едят хлебные продукты и сладости

Жизнь и рацион коренных народов русского Севера в последние годы кардинально меняется. Фото: сайт ТГУ, снимок предоставлен правительством ЯНАО

Как сообщила сегодня пресс-служба Томского государственного университета, исследовательская группа, в которую входят сотрудники нескольких организаций и научных центров, включая ТГУ, изучают изменение рациона и традиционного образа жизни коренных народов Сибирской Арктики.

Как известно, на планете происходит изменение климата, что сказывается на жизни людей, на их рационе. Сайт вуза информирует о том, что российские ученые выяснили, как эти перемены влияют на здоровье и благополучие местного населения. Специалисты отмечают, что статья, в которой представлены результаты совместного исследования, опубликована в международном журнале Ambio (Q1), издаваемом Шведской академией наук.

Как информируют авторы публикации, ранее календарь питания ненцев, хантов, селькупов традиционно учитывал сезонность лова определенных видов рыбы, что позволяло, перекочевывая к местам лова, на протяжении всего года иметь в рационе свежую рыбу. Забой оленей также был увязан с маршрутами касланий (перекочевок), оленеводы могли доставлять мясо в поселки на продажу и для поселковых родственников в течение почти восьми месяцев в году. В последнее десятилетие таких возможностей становятся все меньше.

По словам одного из авторов статьи Ольги Шадуйко, координатора сети SecNet ТГУ, занимающейся изучением Сибири и Арктики, в настоящее время высокое потребление традиционных продуктов питания характерно лишь в сезон добычи рыбы или забоя оленей. Вне сезона возрастает потребление продуктов, богатых легко усвояемыми углеводами. Это белый хлеб, пряники, сахар, сгущенное молоко. Значительно увеличивается потребление сливочного масла и пшенной, гречневой, рисовой круп. По данным авторов статьи, одной из главных причин сокращения в рационе коренного населения традиционных продуктов питания является трансформация климата. Специалисты считают, что одним из способов решения этой проблемы является создание запасов рыбы и оленины в поселках и круглогодичная их реализация населению.