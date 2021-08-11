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Общество11 августа 2021 13:57

Томский губернатор выделил театру драмы 10 млн рублей на новое оборудование

Сегодня учреждение уже принимает новую звуковую аппаратуру и оргтехнику
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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Сегодня в театре пройдет прием новой звуковой аппаратуры и оргтехники.

Сегодня в театре пройдет прием новой звуковой аппаратуры и оргтехники.

Губернатор Сергей Жвачкин выделил Томскому областному драматическому театру, который в этом году отмечает 170 лет, 10 миллионов рублей на приобретение нового звукового и светового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Последний раз звуковая стационарная аппаратура в театре драмы менялась почти четверть века назад, в 1997-м, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Уверен, обновленный звук и свет позволит театру воплощать необычные творческие задумки, а зрителям – получать больше удовольствия от спектаклей.

Также сообщается, что сегодня в театре пройдет прием новой звуковой аппаратуры и оргтехники. Остальное оборудование должно поступить в главный театр региона в сентябре.