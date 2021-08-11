В Томской области суд рассмотрит дело томички, оболгавшей невиновного сельчанина

Оболгавшая человека пенсионерка будет наказана судом... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, сотрудниками федерального ведомства завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летней томички, которая совершила заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления. Заметим, что такие случаи происходят в регионе не так уж часто. Обычно за ними стоят испорченные личные отношения, желание «насолить» конкретному человеку. Однако за подобные поступки, за официально озвученную ложь, закон предусматривает суровое наказание.

Как установлено следствием, информирует сайт СК, обвиняемая в апреле текущего года из личной заинтересованности совершила ложный донос. Пенсионерка позвонила через систему «112» в ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» и сообщила заведомо ложную информацию. Женщина рассказала о том, что в селе Тегульдет Тегульдетского района региона местный житель совершил попытку изнасилования несовершеннолетней. Тем самым томичка обвинила конкретного человека в совершении особо тяжкого преступления.

Разумеется, правоохранители обязаны были отреагировать. Данное сообщение было направлено в отдел полиции по Тегульдетскому району. А затем отправлено в Зырянский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Томской области. Здесь была проведена процессуальная проверка, в ходе которой факт совершения противоправных действий, указанных в сообщении, не нашел своего подтверждения.

Как отмечают специалисты СК, по результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела о совершении в отношении несовершеннолетней преступлений против половой неприкосновенности за отсутствием события преступления. Теперь ответственность нависла над головой женщины, оболгавшей честного человека. За совершение инкриминируемых деяний предусмотрено уголовное наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Тегульдетский районный суд для рассмотрения по существу.