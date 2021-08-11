Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 12 августа, по области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди, ливни и усиление ветра до 15-17 м/с, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Если оценивать силу ветра в баллах по шкале Бофорта, 15 – 17 м/с равняется 7 баллам. При такой силе качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧП. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

Сегодня в течение дня, по данным синоптиков, также возможны дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град и усиление ветра.