Коронавирус в Томске: +125 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 11 августа 2021 года, в Томской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 38 513 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 44 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 885 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 29,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 571 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончались, 20 067 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 512 859 человек, 167 241 скончались, 5 808 777 выздоровели.