В Томской области нетрезвый мужчина украл у своего соседа самурайский меч

Катана — длинный японский меч. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В дежурную часть отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской» обратился местный житель с заявлением о краже имущества, сообщили в пресс – службе регионального управления МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения.

- Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру своего соседа через незапертую входную дверь, и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил смартфон и сувенирный предмет в виде катаны, - сообщили в полиции.

Полицейские изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.