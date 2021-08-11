Более 50 образовательных программ предлагает юным томичам Дворец творчества детей и молодежи

Набор на новый учебный год ведется на бюджетной и платной основах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 15 августа, на сайте муниципального Дворца творчества детей и молодежи стартует запись в объединения Дворца, - сообщили в пресс – службе мэрии. Возможна и очная запись, она будет организована в холле 1 этажа учреждения (ул. Вершинина, 17) с 10 до 19 часов 24 и 25 августа, 26 августа – с 15 до 19 часов.

- Дворец творчества детей и молодежи готов предложить юным томичам более 50 образовательных программ. Так, можно записаться в число участников музыкальной академии «Мелодия», хоровой студии «Глория», фольклорного театра «Подсолнухи», художественной школы-студии «Ступени вдохновения», литературно-художественного театра «Глагол», а также заняться ракетомоделированием, радиотехническим конструированием, программированием и пр. Кроме того, педагоги Дворца подготовили образовательные программы и для «особенных» ребят, - рассказала пресс – служба мэрии.

Также уточняется, что набор на новый учебный год ведется на бюджетной и платной основах. Для зачисления нужно предоставить сертификат на дополнительное образование (для детей с 5 до 18 лет), необходимы также - копия свидетельства о рождении, медицинская справка о возможности заниматься в группах спортивного объединения.

Более подробная информация - на сайте ДТДиМ.