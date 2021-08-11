В г. Стрежевой задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге офиса и краже, сообщает пресс-служба УМВД. Причастность стрежевчанина сразу к двум преступлениям подтвердила криминалистическая экспертиза.

В полицию обратились жители города Стрежевой, которые сообщили о возгорании здания и хищении денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что по «горячим следам» удалось задержать ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местного жителя, 1997 года рождения.

- По предварительным данным, подозреваемый проник в двухэтажный деревянный дом, расположенный по улице Ермакова г. Стрежевого, где поджог офисную мебель, после чего скрылся с места совершения преступления. В результате, пожаром была охвачена площадь здания более 250 кв.м. Причиненный материальный ущерб составил более 8 000 000 рублей, - пояснили в ведомстве.

Но преступник на этом не остановился. После поджога он проник в другой офис, расположенный по ул. Строителей, где украл более 6 000 рублей и скрылся.

Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Кража». Также уточняется, что стрежевчанин заключен под стражу.