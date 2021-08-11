Сегодня утром в Черной Речке Томского района в овощной яме задохнулся пенсионер

Мужчина в возрасте 82 лет решил по-хозяйски заняться погребом в деревне - протопить и просушить овощехранилище. Но не рассчитал своих сил и возможностей. Фото ГУ МЧС по Томской области.

Сегодня, 11 августа, в деревне Черная Речка Томского района при подготовке погреба к зиме погиб пенсионер, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. По предварительным данным, сельчанин уже протапливал погреб накануне, сегодня решил сделать это снова.

- Тревожный сигнал о том, что 82-летний мужчина находится в овощной яме без сознания, поступил оперативному дежурному региональной поисково-спасательной службы в 08.58. В 9.15 на место ЧП прибыла оперативно-дежурная смена. Газоанализатор показал, что в домашнем овощехранилище менее 20% кислорода. Спасатели, опустившись в погреб в дыхательных аппаратах, эвакуировали 82-летнего мужчину. Человек погиб, - сказал Владлен Кузьменчук, замначальника Томской пожарно-спасательной службы.

Спасатели напоминают: в овощных ямах вероятно скопление природного газа. Перед спуском в погреб его надо тщательно проветрить. Кроме того, не надо сразу включать свет или зажигать свечу.