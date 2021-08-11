Работа по выявлению организаций, торгующих фальшивыми сертификатами о вакцинации, ведется в Томской области

Поддельные сертификаты о вакцинации могут "выйти боком" как фальсификаторам, так и покупателям документов: заказчикам грозит до 1 года лишения свободы. Фото: Архив "КП"

Региональный центр управления регионом (ЦУР) запустил чат-бот по вакцинации. Здесь собраны ответы на популярные вопросы о вакцинах и работе стационарных и мобильных пунктов.

Сотрудники центра сообщают, что с помощью технических специалистов некоммерческой организации «Диалог» ведется работа по выявлению фейков. По словам генерального директора «Диалога» Алексея Гореславского, только за июль выявлено 300 организаций, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации. Следует помнить, что ответственность за подделку документов может нести как продавец, так и заказчик: за покупку и хранение документа грозит до одного года лишения свободы.

Уточним, чат-бот работает в Telegram - https://t.me/VaccineTskBot и на странице оперштаба во «ВКонтакте» https://vk.com/covid19_official70, где для старта в личные сообщения группы необходимо написать слово «вакцинация».