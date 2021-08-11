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Недвижимость11 августа 2021 7:53

Погода в Томской области с 10 по 20 августа 2021: будет много дождей, но тепло еще не уйдет

Прогноз гидрометцентра на вторую декаду месяца
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Во второй декаде августа-2021 погода не превысит многолетних средних значений. Осадков будет больше всего в первую пятидневку, с 10 по 15 число.

Во второй декаде августа-2021 погода не превысит многолетних средних значений. Осадков будет больше всего в первую пятидневку, с 10 по 15 число.

Фото: Ксения Высотина

По данным, озвученным, томскими синоптиками, средняя температура воздуха во второй декаде августа ожидается в пределах +14…+16 °С, что около нормы.Ожидаются колебания ночью от +12…+17 до +6…+11, днем от +21…+26 до +15…+20 °С.

- Кратковременные дожди, местами грозы, предполагаются в большинстве дней декады. Наиболее интенсивные осадки пройдут в первой половине декады, - добавили в гидрометеоцентре.