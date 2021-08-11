Томским любителям ремонта и ночных серенад: региональная полиция получила право штрафовать за нарушение тишины

Тем, у кого привыкли руки к перфоратору, теперь стоит поостеречься дырявить стены круглосуточно в течение многих месяцев (а то и лет): любовь к ремонту может обернуться штрафом. Фото: архив "КП"

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, правительство РФ утвердило соглашение между Томской областью и МВД о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

- Сотрудники полиции теперь смогут привлекать к ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушения прав томичей на отдых, - отметил Игорь Толстоносов, вице-губернатор по вопросам безопасности. – Прежде федеральное ведомство не могло составлять протоколы по региональному КоАП, решения принимали административные комиссии в каждом муниципалитете.

В конце 2020 года депутаты Законодательной Думы Томской области приняли закон, предусматривающий ответственность за нарушения прав на отдых. Сумма штрафов для граждан утверждена в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 5 до 10 тыс. рублей. За повторные нарушения нарушители заплатят, соответственно, от 2 до 5, от 5 до 15 и от 10 до 20 тыс. рублей.

- Подписанное между регионом и МВД соглашение дает сотрудникам полиции право административного воздействия на нарушителей в рамках ст. 3.15 и 3.19 регионального КоАП, - уточнил Игорь Толстоносов.

Он добавил, что за полгода в числе наиболее частых нарушений «закона о тишине» - использование звуковоспроизводящей аппаратуры и звукоусиливающих технических средств, особенно в ночное время.