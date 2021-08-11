Обед – по расписанию: Роспотребнадзор о качестве питания учащихся томских школ

Как кормят наших детей в школе, вопрос не праздный. Региональный Роспотребнадзор проводит на постоянной основе мониторинг пищеблоков, поставщиков продуктов и тех, кто готовит школьникам еду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа не за горами, и, конечно, помимо подготовки к учебе родители переживают о многом, в том числе о качестве питания своих детей. В 2020-21 учебном году на контроле управления Роспотребнадзора по Томской области числилось 328 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 124 135 школьников. Мониторинг качества их горячего питания санврачами ведется постоянно, сообщает пресс-служба ведомства.

Управлением были проведены проверки 302 школ на предмет организации питания детей 1-4 классов. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 159 протоколов об административных правонарушениях о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 551тыс. рублей.

- Проверено 30 организаторов питания школьников на аутсорсинге (это 100% от их общего количества). Не все в их работе складывается гладко. По результатам проверок составлено 95 протоколов об административных правонарушениях, вынесено постановлений о назначении штрафов на общую сумму 388 тыс. рублей, - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что поставкой продуктов питания в образовательные организации в 2020/2021 учебном году занимались 87 организаций. В течение учебного года санврачами были проведены внеплановые проверки 83 поставщиков, привлечено к административной ответственности 79 должностных и юридических лиц, ИП, на общую сумму 471тыс.рублей. Снята с реализации 21 партия пищевых продуктов объемом 408,0 кг.

- За прошедший учебный год в управление поступило 3 обращения родителей (законных представителей) на некачественное питание школьников, которые были рассмотрены в установленном порядке, - подчеркнули эксперты. – Мониторинг качества питания школьников продолжается.