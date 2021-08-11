В Северске Томской области 90-летний автомобилист сбил 8-летнего ребенка

Какие обстоятельства спровоцировали наезд пожилого северчанина на ребенка, предстоит выяснить полицейским. Сейчас они уточняют факты ДТП. Фото: Архив "КП"

По сообщению пресс-службы УМВД России по Томской области, вчера, 10 августа, около 20 часов в Северске на пр. Коммунистическом, 86 в результате ДТП пострадал ребенок. С травмами он был доставлен в больницу.

- На пр. Коммунистическом, 86 автомобилем ВАЗ 2106 под управлением мужчины-водителя 1931 года рождения 10 августа около 20.00 часов был совершен наезд на ребенка-велосипедиста 2013 года рождения (по предварительной информации он, спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора). Мальчик с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили автоинспекторы.