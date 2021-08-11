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Происшествия11 августа 2021 6:13

В Северске Томской области 90-летний автомобилист сбил 8-летнего ребенка

Мальчик-велосипедист переходил дорогу на зеленый свет
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Какие обстоятельства спровоцировали наезд пожилого северчанина на ребенка, предстоит выяснить полицейским. Сейчас они уточняют факты ДТП.

Какие обстоятельства спровоцировали наезд пожилого северчанина на ребенка, предстоит выяснить полицейским. Сейчас они уточняют факты ДТП.

Фото: Архив "КП"

По сообщению пресс-службы УМВД России по Томской области, вчера, 10 августа, около 20 часов в Северске на пр. Коммунистическом, 86 в результате ДТП пострадал ребенок. С травмами он был доставлен в больницу.

- На пр. Коммунистическом, 86 автомобилем ВАЗ 2106 под управлением мужчины-водителя 1931 года рождения 10 августа около 20.00 часов был совершен наезд на ребенка-велосипедиста 2013 года рождения (по предварительной информации он, спешившись с велосипеда, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора). Мальчик с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили автоинспекторы.