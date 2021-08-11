Томское УФАС намерено разобраться с коммунальщиками из-за апрельского отключения воды

Почти на трое суток в апреле в Томске отключали холодную воду. Управление ФАС считает, что "Томскводоканал" при этом превысил свои права монополиста, поскольку столь длительное масштабное отключение не было вызвано аварией и противоречит законодательству. Фото; пресс-служба горадминистрации.

Вчера, 10 августа, на встрече с журналистами руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области Вадим Алиев сообщил о том, что ведомство возбудило административное дело против "Томскводоканала" за масштабное отключение в областном центре холодной воды 23-25 апреля; при этом аварий на сетях не было.

- Законом определен период возможного прекращения подачи ресурса. В апреле этот период организацией-поставщиком услуги был значительно увеличен. Кроме того, на ситуацию повлияла не авария: проводились плановые работы, о которых было объявлено за два месяца, - подчеркнул руководитель регионального УФАС. – В результате отключения без воды остались жилые дома, медицинские учреждения, детские сады и школы. Считаем, что одного факта плановых работ было недостаточно для отключения от водоснабжения такого количества потребителей.

Сейчас судебный иск к «Томскводоканалу» находится в процессе рассмотрения, решение еще не принято. Размер возможного штрафа для организации может составить до 300 тыс. рублей. Как уточнил Вадим Алиев, в действиях коммунальщиков имеются признаки злоупотребления доминирующим положением.