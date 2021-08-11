Погода в Томске и области 11 августа 2021: местами очень сильные дожди, грозы, небольшое похолодание и порывистый ветер

За окном сейчас +19, воздух прохладный и влажный. Будет дождь, синоптики передали штормовое предупреждение. Всем томичам удачной среды. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 августа, в областном центре днем ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура +23, +25 °С.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, ливни, грозы, град, при грозах сильные и очень сильные дожди, местами туманы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 20 м/с. Температура +20, +25 °С.

На 12 и 13 августа синоптики прогнозируют в Томске и области кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди. Ночью в четверг +10, +15 днем потеплеет до +17, +22. В пятницу ночные температуры будут ниже – от +7 до +12, дневные +15, +20.

Дымка, которая окутала Томск вчера – не что иное, как следствие повышенной влажности воздуха. Это природное явление, поясняют гидрометеорологи. Для августа оно естественно.