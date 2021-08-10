Три дня полицейские и приставы будут ловить в Томске нарушителей ПДД, не оплативших штрафы

Оказывается, многие томские водители злостно не платят штрафы за нарушение ПДД! Фото: сайт УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщила о проведении на территории города Томска профилактического мероприятия «Должник». Об этом местная Госавтоинспекция официально проинформировала участников дорожного движения. В центре внимания полицейских и судебных приставов будут те водители, которые не оплатили штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Мероприятие проводится в областном центре с 10 по 13 августа.

Сайт регионального управления полиции отмечает, что текущем году сотрудниками томской Госавтоинспекции, составлено более 35 640 административных материалов на лиц, допустивших нарушения Правил дорожного движения РФ. По результатам рассмотрения наложены административные штрафы на сумму более 58 миллионов рублей. Из них не оплачены нарушителями штрафы на сумму, превышающую 35 миллионов рублей!

Госавтоинспекция напоминает, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок образует состав административного правонарушения, и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере. Так же нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.