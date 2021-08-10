На юге Томской области полицейские задержали продавца, который присвоил 150 тысяч рублей

Наверное, молодой человек - житель села - таких больших денег раньше в руках не держал... Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, в дежурную часть полиции по Шегарскому району региона поступило заявление от представителя сети супермаркетов об обнаружении недостачи денежных средств в одном из магазинов. Сам по себе случай – не редкий, однако удивляет сумма «испарившихся» денег. Ущерб составил более 150 000 рублей.

Специалисты информируют о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый местный житель 1998 года рождения. По предварительным данным, подозреваемый молодой человек в период с июня по июль текущего года, являясь продавцом-кассиром одного из магазинов сети супермаркетов, совершил хищение денежных средств. Сайт правоохранительного ведомства отмечает, что отделом дознания ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам растраты. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.