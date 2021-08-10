Жатва-2021: на полях Томской области полным ходом идет уборочная кампания

Уборочная кампания стартует в районах региона. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сообщил сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, в регионе к уборке урожая присоединились еще три предприятия. Два в Томском районе и одно – в Кожевниковском. Отметим, что сухая и жаркая погода в первой половине августа способствует активным полевым работам. Речь идет о зерновых, льне и рапсе.

Специалисты отмечают, что в Томском районе идет уборка озимого рапса – сурепицы. В ООО «Агрофирма «Зоркальцевская» работы уже завершили. Здесь сельчане собрали 66,5 тонн урожая с 99 гектаров. В АПК «Первомайский-ЛК» уборку сурепицы ведут полным ходом. Собран урожай с 92 гектаров, получено 140 тонн. 9 августа к уборке озимой пшеницы приступили работники КФХ «Летяжье». Менее чем за сутки здесь меанизаторы намолотили 200 тонн зерна. Добавим, что уборку озимой ржи продолжает ООО «Вороновское». Здесь обмолочено 210 гектаров, собрано 809 тонн зерна. Вытеребление льна-долгунца продолжается на полях ООО «Томский лен» в Асиновском районе. Здесь собран урожай с 92 из 728 гектаров.