В Томской области судят несовершеннолетнего юношу за жестокое избиение знакомых мужчин

Юноша много выпил и избил знакомых сельчан... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба СУ СК РФ по Томской области сообщила, что сотрудниками федерального ведомства завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего подростка в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью двоим мужчинам. Сделал это он из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия – в данном случае в руках юноши была палка. Подобные случаи избиения не так уж и редки в Томской области.

Как установлено следствием, сообщает сайт Следственного комитета региона, в мае текущего года 17-летний житель Тегульдетского района Томской области находился в состоянии алкогольного опьянения в доме знакомых в селе Берлинка Зырянского района. Там он из их хулиганских побуждений избил 46-летнего и 36-летнего мужчин, нанеся им множественные удары деревянной палкой по различным частям тела. Как отмечают специалисты, в результате его действий одному из потерпевших причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. Он до сих пор находится на стационарном лечении в медучреждении. Другому причинен легкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного органа, в ходе следствия обвиняемый признал себя виновным. За совершение инкриминируемых ему деяний предусмотрено уголовное наказание до десяти лет лишения свободы. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Зырянский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.