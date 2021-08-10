Служба занятости Томской области временно трудоустроила почти 500 человек

Служба занятости помогает некоторым временно найти работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в текущем году служба занятости региона помогала трудоустроить 466 человек по срочному договору на общественные работы. Шестьдесят процентов из них были до этого безработными, информирует интернет-портал. Многие не имели квалификации. Так власть поддерживает не имеющих постоянного места работы в трудное для них время.

По данным департамента труда и занятости населения Томской области, около 30 % были заняты на благоустройстве населенных пунктов. Еще столько же были приняты подсобными рабочими. Специалисты отмечают, что временные вакансии предлагались в ремонтной, дорожной, строительной сферах, на сельскохозяйственных работах. По словам начальника департамента Светлана Грузных, заработная плата на общественных работах составляет от 16 до 26 тысяч в месяц. Также служба занятости выплачивает трудоустроенным от 2 210 до 2 550 рублей ежемесячно в зависимости от района, в котором работает человек.