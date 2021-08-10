Избирком: на выборы в Думу Томской области зарегистрировано более 400 кандидатов

Избирателям придется нелегко: желающих стать депутатами регионального парламента оказалось чрезвычайно много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 400 человек официально зарегистрированы кандидатами на выборы в Законодательную Думу Томской области VII созыва. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Ростислав Радзивил. Выдвижение кандидатов завершилось в понедельник, 9 августа.

По словам главы облизбиркома, документы по мажоритарной системе предоставили семь избирательных объединений, а именно, региональные отделения партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Яблоко». «В областные списки включено 413 кандидатов, это очень много», – прокомментировал Ростислав Радзивил.

В окружные избирательные комиссии по одномандатным округам документы представили 137 кандидатов: от политических партий – 129, в порядке самовыдвижения – восемь человек.

По данным областного избиркома, завершилась также регистрация кандидатов на муниципальные выборы. Так, в совет Молчановского сельского поселения претендует 24 кандидата; в Кривошеинском районе по одномандатному округу подали документы четыре кандидата, как и в Белоярском городском поселении (Верхнекетский район). На пост главы Первомайского сельского поселения официально претендует шесть человек.

Как сообщалось ранее, выборы депутатов Законодательной Думы Томской области VII созыва, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва пройдут в Единый день голосования – 19 сентября 2021 года. Фактически проголосовать можно будет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В этот же срок состоятся выборы в ряде городских и сельских поселений региона.