Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи.

Tele2 первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Как рассказали в пресс-службе мобильного оператора, возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора, не выходя из дома.

- Из-за пандемии клиенты привыкли решать все вопросы удаленно, онлайн-шопинг не стал исключением. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%. В текущей эпидемиологической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения, - отметил Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2

Также отмечается, что этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года. Процедура занимает всего несколько минут, при этом данные клиента надежно защищены – приложение «Госключ» работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации.

Чтобы активировать карту клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и установленное приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в приложении «Мой Tele2». После этого клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Так оно сообщает о получении договора Tele2 об оказании услуг связи. Как обладатель сгенерированной УНЭП клиент подписывает его нажатием на кнопку приложения «Госключ». Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.