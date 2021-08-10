Коронавирус в Томске: +123 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 10 августа 2021 года, в Томской области выявлено 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 38 388 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 841 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 27,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 378 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 792 пациента скончались, 18 729 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 491 288 человек, 166 442 скончались, 5 788 710 выздоровели.