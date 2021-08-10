МЧС предупреждает: 11 августа по Томску и области ожидается сильный ветер и ливни

Есть вероятность, что очередной ливень вновь затопит томские улицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 11 августа по Томску и области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, сообщает пресс-служба МЧС.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 августа местами по области и г. Томску ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с», - говорится в сообщении.

Добавим, что по шкале Бофорта ветер со скоростью 20 м/с ломает сучья деревьев, и идти против такого ветра очень трудно

В связи с таким прогнозом, томичам напоминают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Поэтому, находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.