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Общество10 августа 2021 11:22

МЧС предупреждает: 11 августа по Томску и области ожидается сильный ветер и ливни

В отдельных районах возможен град
Анна Гассельбах
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Есть вероятность, что очередной ливень вновь затопит томские улицы.

Есть вероятность, что очередной ливень вновь затопит томские улицы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 11 августа по Томску и области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, сообщает пресс-служба МЧС.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 августа местами по области и г. Томску ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с», - говорится в сообщении.

Добавим, что по шкале Бофорта ветер со скоростью 20 м/с ломает сучья деревьев, и идти против такого ветра очень трудно

В связи с таким прогнозом, томичам напоминают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Поэтому, находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.