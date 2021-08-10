Томские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по гребному спорту

Помимо этого, в Каменск-Уральском завершилось первенство России. Фото: rowingrussia.ru

Чемпионат по гребному спорту в дисциплине «народная гребля» завершился в городе Каменск-Уральский Свердловской области. На соревнованиях томским спортсменам удалось завоевали четыре медали. Об этом сообщает областная администрация.

«Ольга Халалеева победила в дисциплине «одиночка» и взяла вместе с напарницей серебро среди «двоек». Юлия Волгина и ее пара из Санкт-Петербурга стала победительницей среди «двоек» и заняла второе место среди «одиночек».», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в Каменск-Уральском завершилось первенство России. Награды смогли завоевать воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы №16. Среди них Александр Воеводин стал победителем в классе судов «одиночка». Серебро взял экипаж Семена Воякина и Михаила Сеня. Екатерина Василькина и Дарья Анисимова завоевали бронзовые медали среди «двоек». Тренировали победителей Марина Анисимова и Константин Киргисаров.