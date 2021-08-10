В Томской области бывшего сотрудника полиции посадили на 7 лет за взятку и покровительство проституции

Мужчине также назначил штраф в размере 1 950 тыс. рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области Стрежевский городской суд признал виновным 34-летнего бывшего сотрудника полиции за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Судом установлено, что в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство, в том числе в виде не проведения оперативных мероприятий по пресечению незаконной деятельности, лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тыс. рублей, а в последующем путем переводов на банковские счета – 900 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 1 950 тыс. рублей.

Бывший сотрудник правоохранительных органов и его защитник заявили о чрезмерной суровости наказания и подали апелляционную жалобу. Однако прокурор отдела отметил, что преступление относится к особо тяжкому.

Исходя из этого томский областной суд согласился с прокурором и осужденный направлен для отбывания наказания.