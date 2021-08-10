Райффайзенбанк: почти половина зарплатных карт выпускается без бумажных PIN-конвертов

Кроме того, это упрощает сервис для клиента – не нужно запоминать код из конверта, он не потеряется и его не придется специально менять.

Райффайзенбанк отказался от бумажных PIN-конвертов для новых зарплатных клиентов. Как рассказали представители банка, установить PIN-код для своей карты клиенты смогут при ее активации - на сайте банка или по телефону через колл-центр.

- Отказ от PIN-конвертов - это возможность значительно снизить количество используемой бумаги. Функция установки PIN-кода легко обеспечивается цифровыми каналами. Кроме того, это упрощает сервис для клиента - не нужно запоминать код из конверта, он не потеряется и его не придется специально менять, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Также сообщается, что банк предложил действующим зарплатным клиентам перейти на такую же систему, и в результате 44% зарплатных карт уже выпускаются без PIN-конвертов.

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