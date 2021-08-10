Томская мэрия требует от подрядчиков точности при ремонте дорог

Тяжелые поддоны с тротуарной плиткой на пешеходной дорожке не вдруг и обойдешь. В дождь нередко приходится сходить с пути прямо в грязь, поскольку выбор небогат. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Вчера, 9 августа, заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус проинспектировал ход работ на ул. Красноармейской, где строители выполнили план на 60%. Подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства заканчивают работы на ул. Нахимова и пр. Ленина, а также продолжают ремонт на участках ул. Красноармейской и Б. Куна. Об этом сообщает пресс-служба томской мэрии.

Уточняется, что компании, которые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведут ремонт проезжей части по ул. Яковлева и Красноармейской, и тротуаров по ул. Красноармейской, были приглашены на встречу с вице-мэром. Вячеслав Черноус обратил внимание подрядчиков на необходимость понижения уровня бордюрных камней в местах примыканий к пешеходным переходам, а также недопустимость возвышения оснований опор уличного освещения и стоек дорожных знаков над бордюрами и тротуарами.

- При мощении тротуаров плиткой важно сохранять и возможность беспрепятственного прохода пешеходов и проезда маломобильных томичей. Все материалы, с которыми работают специалисты, должны быть аккуратно сложены, завезены на объект и вывезены день в день, - подчеркнул Вячеслав Черноус.

Загромождения пешеходных пространств стройматериалами (поддонами с плиткой), а также мусором недопустимо. У администрации уже возникали такие претензии к подрядчику на ул. Красноармейской, сегодня большая часть из них устранена. У города еще остаются вопросы по некоторым участкам.

- В случае, если подрядчик не освободит территории от мусора, он будет привлечен к ответственности, - заявил вице-мэр.