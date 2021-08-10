Свершилось: в Томске открыли пешеходный переход на Южной

На площади Южной заработал пешеходный переход. В скором времени здесь установят оптимальный режим работы светофоров, и ездить можно будет беспрепятственно. Фото: пресс-служба администрации Томска.

В Томске на пл. Южной открылся регулируемый пешеходный переход, сообщила 10 августа пресс-служба администрации Томска в своем телеграм-канале.

- Томичи могут воспользоваться новым пешеходным переходом, соединяющим улицу Мокрушина и улицу 19-й Гвардейской Дивизии, - отметили специалисты. - Работы на объекте продолжаются: подрядчик устанавливает недостающие секции ограждения и приводит в порядок газон за счет имеющихся у муниципалитета контрактов.

По словам Николая Глебовича, руководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства, в ближайшее время мэрии надлежит подобрать оптимальный режим работы светофоров, чтобы не создавать препятствий для выезда транспорта с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на улицу Красноармейскую. Также необходимо учитывать разворот троллейбусов на кольце.

В горадминистрации добавили, что с конца июля организация-подрядчик проложила кабели, установила стойки для светофоров, асфальтировала подход к пешеходному переходу со стороны площади Южной и островок безопасности, нанесла дорожную разметку.