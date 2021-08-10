Соцпакет или деньги: томские получатели льгот до 1 октября должны сделать выбор

Оформить отказ от НСУ или от части соцпакета в пользу денег можно на сайте Пенсионного фонда, либо придя лично по предварительной записи в ОПФР, или в МФЦ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Федеральным льготникам до 1 октября необходимо определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2022 год и решить, в каком виде они будут получать их: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Об этом сообщает сегодня, 10 августа, пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области.

- Если гражданин со следующего года планирует отказаться от соцпакета в пользу денег или возобновить получение в натуральной форме, ему нужно обратиться с заявлением через личный кабинет на сайте ПФР, либо по предварительной записи прийти на прием в территориальное отделение ПФР, или в МФЦ. Отказаться можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей в пользу денежного эквивалента, - рассказали в отделении.

Специалисты уточнили, что стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля 2021 года составляет 1211,66 руб. В перечне соцуслуг - предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц), а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент –134,04 руб. в месяц).

- Если гражданин не планирует менять способ получения НСУ, обращаться в ПФР не нужно, - добавили в ведомстве.