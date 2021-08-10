В Томске девочка 7 лет из-за ДТП попала в больницу с травмами

Семилетняя девочка стала жертвой наезда иномарки во дворе дома по ул. Р. Люксембург в Томске. Полиция сейчас ждет помощи очевидцев ДТП. Ребенок с травмами попал в больницу. Фото: архив "КП"

В сводке происшествий за 9 августа пресс-служба УМВД России по Томской области сообщила о том, что в 17.50 во дворе дома по ул. Р. Люксембург, 103 иномарка наехала на ребенка-пешехода.

- Водителем 59 лет, который управлял автомобилем Volkswagen Passat, совершен наезд на ребенка-пешехода, - уточнили в ведомстве. – Девочка 7 лет с травмами была доставлена в медицинское учреждение. В момент ДТП она находилась без сопровождения взрослых.

Госавтоинспекции нужна помощь очевидцев. Томичи могут обратиться в ГИБДД на Иркутский тракт, 79, каб. № 102, 103, телефоны 66-44-22, 66-44-24.