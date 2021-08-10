Погода в Томске и области 10 августа 2021: будет жарко, ожидаются дожди и грозы

За окном сейчас +21, солнечно. Днем синоптики прогнозируют дождь, возможна гроза. Одевайтесь по погоде, будьте здоровы. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Сегодня, во вторник, 10 августа, в областном центре днем ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура +26, +28°С.

На территории региона также будет преобладать переменная облачность. В отдельных районах гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура от +23 до +28°С.

В ближайшие среду и четверг в Томске и по области сохраняется вероятность дождей и гроз. Ночные температуры достигнут +12, +17, дневные +16, +25.