В закрытом городе Томской области дорожники ремонтируют еще один участок центрального проспекта

В закрытом городе Северске в этом году отремонтируют несколько участок улиц Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, в ЗАТО Северск стартовал ремонт дополнительного объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги». Им стал участок проспекта Коммунистического от улицы Леонтичука до улицы Парковой. Стоит напомнить, что в этом году приведены в порядок несколько участков улиц города.

Интернет-портал администрации региона отмечает, что закрытый город включил в план нацпроекта «Безопасные качественные дороги» еще один участок проспекта Коммунистического благодаря экономии средств. Сообщается, что подрядчику предстоит в короткий срок после фрезерования выполнить на объекте устройство двух слоев дорожного покрытия, установить монолитные бордюры и обустроить технические тротуары.