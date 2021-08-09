Томская область вошла в число шести регионов, где бензин в июле стоил ниже 44 рублей за литр

В прошлом месяцев в российских регионах стоимость литра бензина марки АИ-92 колебалась от 43 до 60 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области на «чистую» среднюю зарплату жители могут купить в месяц 975 литров бензина марки АИ-92, свидетельствует исследование РИА Новости. Цена этого вида топлива на середину июля составила 43,38 руб., увеличившись с начала 2021 года на 6,1%.

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты может приобрести население Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, где на среднюю зарплату можно купить более 2 000 литров бензина АИ-92 в месяц; меньше всего – Ивановской области и Дагестана.

Согласно статистике, в июле 2021 года цены на бензин АИ-92 в регионах изменялись в диапазоне от 42,74 руб. до 60 руб. при общероссийском уровне 45,46 руб. за литр. «При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к зарплате в конкретном регионе», – говорится в исследовании.

Сообщается, что минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 руб. за литр). Еще в шести регионах его цена была ниже 44 руб. за литр: это Томская, Омская, Калужская, Кемеровская, Курганская области и Алтайский край. При этом составители рейтинга отмечают, что в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.

Добавим, по данным Росстата, на 2 августа 2021 года средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо составили по стране 48,55 руб. и 50,35 руб. соответственно. На томских автозаправках бензин стоил 45,70 руб. (в том числе АИ-72 – 43,55 руб.), дизельное топливо – 51,66 руб.