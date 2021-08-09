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Происшествия9 августа 2021 12:46

В Томске мировой судья рассматривает уголовное дело горожанина о кражах из супермаркетов

Мужчина унес из магазинов продукты и алкоголь на 19 тысяч рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Некоторые томичи наловчились воровать в супермаркетах...

Некоторые томичи наловчились воровать в супермаркетах...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба прокуратура Томской области, в Томске в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении шести краж из местных магазинов. В этом году в регионе уже получили свои приговоры несколько земляков, воровавших в торговых точках. Уголовное дело томича направлено для рассмотрения мировому судье.

Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, прокуратура Октябрьского района г. Томска утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу. По версии следствия, информируют специалисты, в течение мая-июня текущего года мужчина заходил в сетевые супермаркеты города и похищал с торговых полок продукты и крепкий алкоголь, которые прятал в сумку. В последующем похищенное имущество томич продавал. Полученные деньги тратил по собственному желанию. Отмечается, что общая сумма причиненного преступлениями ущерба превысила 19 тыс. рублей. Стоит отметить, что ранее мужчина неоднократно привлекался уголовной ответственности за аналогичные деяния.