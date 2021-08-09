Коронавирус за сутки унес жизни еще двоих заболевших в Томской области

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 9 августа 2021 года, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 518 человек.

Также в Томской области выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 38 265 подтвержденных случав.

По данным оперштаба, 39 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 799 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03. В коечном фонде свободно 29,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 866 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 787 пациента скончались, 15 669 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 447 750 человекы, 164 881 скончались, 5 755 507 выздоровели.