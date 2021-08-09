С 11 августа томские трамваи № 1, 3 и 4 возобновят свою работу

Ремонт трамвайных путей в Томске проходил в два этапа и все работы должны были завершиться 31 июля. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске трамваи маршрутов № 1, 3 и 4 возобновят свою работу с 11 августа, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Предварительно подрядчик завершит ремонт трамвайных путей на пр. Комсомольском и ул. Лебедева к 10 августа при благоприятных погодных условиях. Тогда же будут выполнены приемка работ и пробные рейсы. Планируется, что все трамваи начнут работать в штатном режиме с 11 августа», — уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Добавим, что ремонт трамвайных путей в Томске проходил в два этапа и все работы должны были завершиться 31 июля.