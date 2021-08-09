В ДТП на томской трассе погиб 36-летний мотоциклист

Водительских прав у погибшего не было. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 8 августа на 15 километре автодороги Тунгусово - Могочино – Лысая гора в Молчановском районе произошло ДТП с участием 36-летнего мотоциклиста.

- Мужчина, управляя мотоциклом «Днепр», по предварительной информации не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что мужчина с травмами был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Водительских прав у погибшего не было. На месте ЧП работает полиция, устанавливаются обстоятельства случившегося.