Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 7 тыс. человек стали донорами крови в Томской области в 2021 году. В больницы региона поступило более 4 тысяч литров компонентов крови. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

- Текущая потребность медорганизаций в компонентах донорской крови удовлетворяется в полном объеме, но необходимо постоянно пополнять запасы, - сообщил главный врач регионального центра крови Сергей Дегтярев. - Поэтому всегда нужна кровь всех групп с положительным и отрицательным резус-фактором. Востребованы доноры с кровью первой группы резус отрицательный. Больше всего заявок на компоненты крови традиционно мы отрабатываем от крупных медучреждений - это Томская областная клиническая больница, медсанчасть № 2, клиники СибГМУ.

Также уточняется, что с ноября прошлого года в медучреждения поступило около 100 литров антиковидной плазмы, от доноров, переболевших коронавирусом.

Добавим, что донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний, который не находится на карантине, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. Переболевшие COVID-19 могут сдать кровь, если с момента выздоровления прошло больше месяца.