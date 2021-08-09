Суд отклонил апелляцию жительницы Томской области, причинившей смертельное ранение своему знакомому

Осужденная, не согласившись с приговором, подала апелляционную жалобу, в которой указала, что преступление совершила, защищая свою жизнь и достоинство, и просила о смягчении наказания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд отклонил апелляцию 43-летней жительницы Томской области, причинившей смертельное ранение своему знакомому, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- В Томской области в городе Стрежевой в октябре прошлого года обвиняемая распивала спиртное в компании своего сожителя и его приятеля. Когда ее сожитель ушел в магазин, гость стал навязчиво оказывать ей знаки внимания. В ответ на это преступница нанесла пристававшему удар кухонным ножом в живот, причинив ранение внутренних органов, сопровождавшееся обильной кровопотерей. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался, -рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что областной суд признал ранее не судимую 43-летнюю стрежевчанку виновной в преступлении и приговорил к 7 годам лишения свободы. Но осужденная, не согласившись с приговором, подала апелляционную жалобу, в которой указала, что преступление совершила, защищая свою жизнь и достоинство, и просила о смягчении наказания.

Старший прокурор, проанализировав доказательства, обратила внимание судей на то, что поведение потерпевшего не создавало угрозы для жизни и здоровья виновной. Суд также принял во внимание, что осужденная характеризовалась отрицательно: не работала, была склонна к злоупотреблению спиртного и нарушению общественного порядка. В связи с этим, жалоба оставлена без удовлетворения, осужденная приступила к отбытию наказания.