Волонтеры просят помочь жителей Томской области в поиске 80-летней пенсионерки

Пропала Секунова Елена Иннокентьевна, 80 лет (1940 г.р.).

Волонтеры просят помочь жителей Томской области в поисках 80-летней Секуновой Елены Иннокентьевны, которая 2 августа 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропала Секунова Елена Иннокентьевна, 80 лет (1940 г.р.). Со 2 августа 2021 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: рост: 165 см, нормального телосложения, глаза светло-карие, волосы седые. Одежда: неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).