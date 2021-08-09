Дайверы двух томских клубов подняли со дна Белого озера пять мешков мусора

Также волонтеры собрали бытовые отходы на берегу водоема. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В выходные аквалангисты студенческих клубов «Наяда» и «Афалина» очистили дно Белого озера от мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

«Аквалангисты двух клубов подняли со дна озера пять мешков мусора. Также волонтеры собрали бытовые отходы на берегу водоема. Впервые дно озера исследовали с помощью металлоискателя», - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце июля аквалангисты также провели экологическую акцию на озере Сенная Курья, где было собрано около 50 кг мусора. А в начале сентября планируют провести межуниверситетскую акцию по очистке Университетского озера.